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Три пуска планируется осуществить с Байконура в первом квартале 2017 года

31 декабря 2016, 16:11

21 февраля к МКС отправится транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05».


Роскосмос опубликовал график запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы, Федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов в январе-марте 2017 года, сообщает Казинформ.

По программе Международной космической станции (МКС) в первом квартале 2017 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 21 февраля к МКС отправится транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05», на 27 марта запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с очередной экспедицией на борту.

По коммерческим программам в январе-марте 2017 года также планируется осуществить 2 запуска: один запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур, второй с космодрома Куру из Гвианского космического центра.

О дате запуска РН «Протон-М» с космическим аппаратом EchoStar 21 («ЭкоСтар-21»), который переносился несколько раз, будет объявлено дополнительно, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Сара Нургалиева.

Фото: inform.kz.

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