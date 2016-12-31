Три пуска планируется осуществить с Байконура в первом квартале 2017 года
31 декабря 2016, 16:11
21 февраля к МКС отправится транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05».
Роскосмос опубликовал график запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы, Федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов в январе-марте 2017 года, сообщает Казинформ.
По программе Международной космической станции (МКС) в первом квартале 2017 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 21 февраля к МКС отправится транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05», на 27 марта запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с очередной экспедицией на борту.
По коммерческим программам в январе-марте 2017 года также планируется осуществить 2 запуска: один запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур, второй с космодрома Куру из Гвианского космического центра.
О дате запуска РН «Протон-М» с космическим аппаратом EchoStar 21 («ЭкоСтар-21»), который переносился несколько раз, будет объявлено дополнительно, отмечает пресс-служба Роскосмоса.
Сара Нургалиева.
Фото: inform.kz.
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