Более восьми тысяч человек примут участие в параде по случаю инаугурации Трампа

В мероприятии примут участие представители различных организаций, а также все пять видов Вооруженных сил США.

Парад по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США пройдет в Вашингтоне с участием восьми с лишним тысяч человек. Об этом сообщил в пятницу совместный комитет по инаугурационным церемониям Сената и Палаты представителей Конгресса США, передает Об этом сообщил в пятницу совместный комитет по инаугурационным церемониям Сената и Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС





По его свидетельству, "будет больше восьми тысяч участников парада", представляющих самые различные организации - от школьных оркестров марширующих музыкантов и ассоциаций ветеранов до конных кортежей. В параде примут участие также все пять видов Вооруженных сил США - сухопутные войска, Корпус морской пехоты, ВМС, ВВС и Береговая охрана - и сотрудники различных экстренных и спасательных служб, включая управления полиции и пожарных из разных уголков страны. Не обойдется и без участия молодежного движения "Бойскауты Америки".





Парад состоится после инаугурации республиканца Трампа, предстоящей 20 января. В этот день в районе полудня по местному времени он примет присягу на верность стране и Конституции в ходе торжественной церемонии, которая пройдет на Капитолийском холме. Там же первым примет присягу новый вице-президент США Майкл Пенс.





Согласно второй статье основного закона, Трамп должен произнести у стен Конгресса следующие слова: "Я торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько позволят мои силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". К этому, как правило, добавляют: "И да поможет мне Бог".





По традиции, установленной еще Джорджем Вашингтоном (1732-1799) на первой церемонии инаугурации в Нью-Йорке 30 апреля 1789 года, глава государства приносит клятву на Библии. Затем он произносит инаугурационную речь. После этого начинаются различные праздничные мероприятия, в том числе многочисленные балы, которые президент посещает вместе с первой леди.





Дмитрий Кирсанов.



