Facebook вернул аккаунт Санте Клаусу с Аляски

Мужчине, имя которого Санта, а фамилия Клаус, пришлось предоставить удостоверяющие личность документы, чтобы подтвердить свою личность.

Социальная сеть Facebook вернула учетную запись американцу, который предоставил документы, подтверждающие, что он действительно является Сантой Клаусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает ТАСС





Речь идет о жителе американского города Норт-Пол (называется так же, как Северный полюс по-английски) в штате Аляска, имя которого Санта, а фамилия - Клаус. Как пояснил мужчина журналистам AP, по всей видимости, сотрудники Facebook усомнились в том, что опубликованная на его странице информация соответствует действительности, и заблокировали учетную запись. Клуасу пришлось предоставить удостоверяющие личность документы, в том числе копию водительских прав и бумаги, свидетельствующие о том, что он входит в городской совет Норт-Пола.





Клаус отметил, что представители соцсети в итоге восстановили его страницу, хотя и не пояснили, почему именно доступ к ней был закрыт. "Аккаунт был удален по ошибке и восстановлен сразу же после того, как мы смогли провести разбирательство, - приводит AP текст заявления Facebook. - Наши сотрудники обрабатывают миллионы сообщений каждую неделю, иногда мы что-то понимаем неверно".





Американец заверил, что он является единственным Сантой Клаусом, который живет в Норт-Поле. "Я просто не могу поверить, что кто-то мог доставить мне такие неприятности, особенно в Рождество", - посетовал мужчина.





Как видно на фотографии, опубликованной на официальном сайте городского совета Норт-Пола, Клаус чрезвычайно похож на популярного в западных странах сказочного персонажа Санта-Клауса. На снимке Клаус запечатлен с пышной белой бородой и в очках. Членом городского совета он является с октября 2015 года и будет занимать этот пост до того же месяца 2018 года.





Иван Пильщиков.



