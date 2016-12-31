В Алматы в ДТП машина “скорой” превратилась в груду металлолома
31 декабря 2016, 17:01
В карету "скорой" врезался легковой автомобиль, есть пострадавшие.
В результате ДТП с участием кареты "скорой" помощи и автомашины Chevrolet двое человек госпитализированы.
По свидетельству очевидца, ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая до улицы Аэродромной. Легковой автомобиль Chevrolet на полном ходу влетел в боковую часть “скорой”. Cвидетель происшествия рассказал как произошло столкновение.
"Со слов владельца Chevrolet, он ехал в западном направлении по Рыскулова. Ему навстречу ехала "скорая" без проблесковых маячков, без сирены и захотела развернуться через "двойную сплошную" (разделительная линия – прим. ред.). Водитель Chevrolet не успел среагировать и на полном ходу влетел в "скорую". В результате ДТП водитель "скорой" и врач в тяжелом состоянии госпитализированы", — говорит очевидец.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото очевидца.
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