Попко выиграл турнир ITF в Таиланде
31 декабря 2016, 17:19
В финале Дмитрий Попко обыграл французского теннисиста.
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 10 тысяч долларов.
В финале одиночного разряда в субботу Попко, сеянный под первым номером, обыграл француза Фабьена Ребула – 6:4, 6:2.
Ранее в полуфинале казахстанец обыграл корейца Янсонга Чанга – 6:4, 4:6, 6:1, в четвертьфинале – представителя Таиланда Пола Ваттанакула – 6:0, 6:1, во втором круге был сильнее вьетнамца Нама Ли – 4:6, 6:1, 6:3, а на старте прошел японца Риоту Тануму – 6:3, 6:4.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Казахстанская федерация тенниса.
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