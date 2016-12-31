Попко выиграл турнир ITF в Таиланде

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 10 тысяч долларов.





В финале одиночного разряда в субботу Попко, сеянный под первым номером, обыграл француза Фабьена Ребула – 6:4, 6:2.





Ранее в полуфинале казахстанец обыграл корейца Янсонга Чанга – 6:4, 4:6, 6:1, в четвертьфинале – представителя Таиланда Пола Ваттанакула – 6:0, 6:1, во втором круге был сильнее вьетнамца Нама Ли – 4:6, 6:1, 6:3, а на старте прошел японца Риоту Тануму – 6:3, 6:4.







