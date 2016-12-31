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В Италии уволили дирижера, сказавшего детям, что Деда Мороза нет

31 декабря 2016, 17:25

Инцидент произошел в четверг вечером в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма "Холодное сердце" (Frozen).


Итальянский дирижер Джакомо Лоприено (Giacomo Loprieno) был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Деда Мороза не существует. Об этом сообщает телеканал RaiNews24, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг вечером в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма "Холодное сердце" (Frozen).

По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов, сыгравших их любимых героев. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: "Вообще-то, Деда Мороза не существует".

Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.

Наталия Шмакова.

Фото: РИА Новости. Сергей Венявский.

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