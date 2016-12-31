Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

На набережной в Актау загорелось кафе

31 декабря 2016, 17:46

Жертв и пострадавших нет, на месте происшествия работают дознаватели.


31 декабря примерно в 15:00 часов на набережной 7 микрорайона произошло возгорание в кафе "Napoli", пишет "Лада".

По информации пресс-службы ДЧС Мангистауской области Гульнары Ходжабековой, пожар был локализован в 15 часов 46 минут.

Причины возгорания пока неизвестны. На тушение выехали две единицы спецтехники и 13 человек личного состава ДЧС Мангистауской области.

- В 15:46 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет, - сообщила Гульнара Ходжабекова.

На месте происшествия работают дознаватели.


Фото очевидцев.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код