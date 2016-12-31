На набережной в Актау загорелось кафе
31 декабря 2016, 17:46
Жертв и пострадавших нет, на месте происшествия работают дознаватели.
31 декабря примерно в 15:00 часов на набережной 7 микрорайона произошло возгорание в кафе "Napoli", пишет "Лада".
По информации пресс-службы ДЧС Мангистауской области Гульнары Ходжабековой, пожар был локализован в 15 часов 46 минут.
Причины возгорания пока неизвестны. На тушение выехали две единицы спецтехники и 13 человек личного состава ДЧС Мангистауской области.
- В 15:46 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет, - сообщила Гульнара Ходжабекова.
На месте происшествия работают дознаватели.
Фото очевидцев.
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