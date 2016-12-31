На набережной в Актау загорелось кафе

Жертв и пострадавших нет, на месте происшествия работают дознаватели.

31 декабря примерно в 15:00 часов на набережной 7 микрорайона произошло возгорание в кафе "Napoli", пишет " пишет " Лада ".





По информации пресс-службы ДЧС Мангистауской области Гульнары Ходжабековой, пожар был локализован в 15 часов 46 минут.





Причины возгорания пока неизвестны. На тушение выехали две единицы спецтехники и 13 человек личного состава ДЧС Мангистауской области.





- В 15:46 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет, - сообщила Гульнара Ходжабекова.





На месте происшествия работают дознаватели.







