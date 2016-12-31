Си Цзиньпин пожелал всему миру хорошего 2017 года
31 декабря 2016, 18:14
Трансляцию обращения китайского лидера вело Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, пожелав миру хорошего 2017 года, а также выразив надежду на то, что мировое сообщество преодолеет возникающие трудности, передает РИА Новости.
Трансляцию обращения китайского лидера вело Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Китайский народ надеется, что не только он один будет жить хорошо в новом году, но также жители всех стран проживут будущий год хорошо. В настоящий момент некоторые страны и регионы по-прежнему страдают от военной смуты и бедности, болезни и бедствия постоянно вторгаются в жизнь многих людей. Я искренне надеюсь, что мировое сообщество возьмется за руки, будет придерживаться концепции "сообщества с единой судьбой", чтобы построить на нашей планете еще более мирное и процветающее окружение", — сказал Си Цзиньпин.
Он добавил, что для Китая 2016 год был "необычным и незабываемым". При этом китайский лидер отметил успехи своей страны в области космонавтики, в частности, упомянув успешную миссию китайского космического корабля "Шэньчжоу-11" ("Священный челнок-11").
Си Цзиньпин также отметил, что в будущем году правительство КНР продолжит реализовывать запланированные на 13-й пятилетний план (2016-2020 годы) программы социально-экономического развития.
Иван Булатов.
Фото: РИА Новости. Михаил Климентьев.
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