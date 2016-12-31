В Таиланде Новый год встретят массовой буддийской молитвой
31 декабря 2016, 18:32
О наступлении Нового года на площади Санам Луанг, расположенной у Большого королевского дворца в Бангкоке, возвестят девять ударов гонга.
Жители Таиланда встретят в субботу наступление Нового года массовой буддийской молитвой и мероприятиями в память о скончавшемся короле Пумипоне Адульядте (Рама IX; 1927-2016), сообщает ТАСС.
Как сообщает правительство страны, площадки для молитвы и церемонии под названием "Свет свечей Сиама" будут организованы во многих таиландских храмах, а также в общедоступных местах. Центром этого религиозного действа станет площадь Санам Луанг, расположенная у Большого королевского дворца в Бангкоке. Там, как ожидается, соберутся не менее 100 тысяч человек.
Массовый молебен начнется в 21:00 по местному времени (17:00 мск). О наступлении Нового года на площади Санам Луанг возвестят девять ударов гонга. После этого зазвучат звуки музыки, и собравшиеся исполнят песню "Новогоднее благословение", написанную Рамой IX, а затем и королевский гимн. В 00:09 участники церемонии зажгут свечи в память о монархе.
"Будет также много символичных моментов. Например, минута молчания продлится 89 секунд по количеству лет покойного короля", - рассказал журналистам в преддверии церемонии вице-премьер Танасак Патимапракорн.
Наряду с религиозными мероприятиями в Бангкоке пройдут и традиционные новогодние торжества, сообщает столичная мэрия. Одним из главных мест для празднеств традиционно станет площадка у торгового центра Central World. Однако новогодний "обратный отсчет" ни здесь, ни в других районах Бангкока не будет сопровождаться шумными концертами, уточнили в администрации города. Организаторы гуляний воздержатся также и от фейерверков.
Новый год широко празднуется в Таиланде с тех пор, как туристическая сфера здесь стала одним из важнейших направлений развития страны. В то же время жители "королевства улыбок" отмечают собственный Новый год по буддийскому календарю - Сонгкран - в начале апреля. В полночь 1 января в Таиланде наступит не 2017, а 2560 год, поскольку в этой стране летоисчисление ведется с года ухода Будды в нирвану.
Рама IX, правивший Таиландом 70 лет, скончался 13 октября в Бангкоке. После этого в стране был объявлен траур продолжительностью в один год. Большинство жителей королевства в знак скорби носят одежды черного цвета, а также траурные ленты и значки с тайским изображением цифры 9, которая символизирует эпоху правления девятого короля из династии Чакри.
Алексей Сковоронский.
Фото: 4y5.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837223-0532d0f09ca3bbbe1555c74cba40e931
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com