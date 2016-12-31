Расстрелявшие бойца Расула Мирзаева в Москве попали на видео

Камера наблюдения зафиксировала, как предполагаемые преступники зашли в подъезд дома, где живёт чемпион мира по боевому самбо, а через несколько минут выбежали из него, сообщает сообщает Life





На кадрах видно, как к двери подъезда дома Расула Мирзаева подошёл неизвестный человек, он набрал на домофоне номер квартиры и открыл дверь. После этого его догнали ещё двое, все вместе зашли в парадную.









Судя по видео, через несколько минут те же мужчины выбежали из подъезда. Запись поможет полицейским установить личности злоумышленников, на кадрах видны их лица.





Напомним, нападение на бойца произошло ночью на улице Восточной в столице. Злоумышленники расстреляли Расула Мирзаева из травматического пистолета и избили битой. Чемпиону мира удалось дать отпор нападавшим, и те спешно ретировались. Сейчас их разыскивают правоохранители, проводится проверка по факту произошедшего.



