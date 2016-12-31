В двух областях Казахстана закрыты дороги

В ВКО и Алматинской области закрыты дороги , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казавтодор".





В Алматинской области с 16:30 в связи ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д "Ушарал-Достык" (83-184 км) для всех видов автотранспорта.





С 18:00 в связи ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д "Сарыозек-Коктал" (40-80 км, с.Когалы-с.Басши) для всех видов автотранспорта.





В Восточно-Казахстанской области с 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участке а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" (973-1048 км, с.Калбатау-п.Уланское) для маршрутных рейсовых автобусов и грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом.



