В двух областях Казахстана закрыты дороги
31 декабря 2016, 19:06
Ограничения введены из-за метели и нулевой видимости.
В ВКО и Алматинской области закрыты дороги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казавтодор".
В Алматинской области с 16:30 в связи ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д "Ушарал-Достык" (83-184 км) для всех видов автотранспорта.
С 18:00 в связи ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д "Сарыозек-Коктал" (40-80 км, с.Когалы-с.Басши) для всех видов автотранспорта.
В Восточно-Казахстанской области с 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участке а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" (973-1048 км, с.Калбатау-п.Уланское) для маршрутных рейсовых автобусов и грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом.
Фото: 24.kz.
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