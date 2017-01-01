СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии
1 января 2017, 00:20
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря.
Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии, сообщает РИА Новости.
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
Фото: AFP 2016/ Mahmoud Taha.
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