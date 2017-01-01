СБ ООН считает встречу в Астане по Сирии важным шагом в урегулировании

Такая оценка дана в принятой в субботу резолюции СБ ООН.

Предстоящая встреча в Астане по урегулированию конфликта в Сирии будет важным шагом по урегулированию конфликта. Такая оценка дана в принятой в субботу резолюции СБ ООН , сообщает , сообщает РИА Новости





В тексте резолюции четыре пункта.





В первом приветствуются усилия РФ и Турции по "прекращению насилия в Сирии и началу политического процесса".





Также подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций СБ ООН по Сирии.





Кроме того, СБ ООН ожидает встречи, которая состоится в Астане между правительством Сирии и представителями оппозиции, рассматривая ее в качестве "важной части сирийского политического процесса и важного шага вперед для возобновления переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля 2017 года".





В последнем пункте СБ ООН заявляет о намерении и дальше заниматься вопросом сирийского урегулирования.



