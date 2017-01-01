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СБ ООН считает встречу в Астане по Сирии важным шагом в урегулировании

1 января 2017, 00:50

Такая оценка дана в принятой в субботу резолюции СБ ООН.


Предстоящая встреча в Астане по урегулированию конфликта в Сирии будет важным шагом по урегулированию конфликта. Такая оценка дана в принятой в субботу резолюции СБ ООН, сообщает РИА Новости.

В тексте резолюции четыре пункта.

В первом приветствуются усилия РФ и Турции по "прекращению насилия в Сирии и началу политического процесса".

Также подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций СБ ООН по Сирии.

Кроме того, СБ ООН ожидает встречи, которая состоится в Астане между правительством Сирии и представителями оппозиции, рассматривая ее в качестве "важной части сирийского политического процесса и важного шага вперед для возобновления переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля 2017 года".

В последнем пункте СБ ООН заявляет о намерении и дальше заниматься вопросом сирийского урегулирования.

Фото: AP Photo/ Hassan Ammar.

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