Казахстанские туристы вылетели из аэропорта Шарджи в Алматы

В 23:12 по времени Астаны казахстанские туристы на борту авиакомпании СКАТ вылетели из аэропорта Шарджы (ОАЭ) в город Алматы. Об этом сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Об этом сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Казинформ





Ранее советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Танирберген Бердонгаров в социальных сетях проинформировал об обстановке, сложившейся вокруг казахстанских туристов в Шардже.





«Сильный туман, сложные метеоусловия держатся порядка двух-трех суток... Из-за сложных метеоусловий один за другим рейсы откладываются. Вследствие чего в аэропорту возникает транспортный коллапс. То есть, большое количество людей, непредусмотренный для этого аэропорт, отсутствие мест для того, чтобы посидеть, прилечь, питаться, в конце концов. Это вызывает волну негатива. Туркомпании обратились в государственные органы, которые курируют данную сферу. Здесь, в департаменте индустрии туризма, создан штаб. Из решенных вопросов - вопрос согласования с авиакомпанией Скат возможности транспортировки всех тех, кто в данный момент там застрял. Благодаря личному участию министра, борт на 200 человек стоит в аэропорту Шарджи. Первое - ждет списков, второе - дозаправки топливом самолета, третье - когда метеоусловия улучшатся», - сообщил Танирберген Бердонгаров своим подписчикам.





Напомним , ранее министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что «несмотря на возникший транспортный коллапс в Эмиратах, многие наши туристы возвратились домой, оставшиеся казахстанцы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджи в Казахстан». «Журналисты круглосуточно следили за ситуацией и информировали население. И вот теперь проблема практически решена. В эти праздничные дни наше министерство будет следить ситуацию и при необходимости оперативно информировать казахстанцев», - заключил министр.



