Казахстанские туристы вылетели из аэропорта Шарджи в Алматы
1 января 2017, 01:12
Туристы вылетели в 23:12 по времени Астаны.
В 23:12 по времени Астаны казахстанские туристы на борту авиакомпании СКАТ вылетели из аэропорта Шарджы (ОАЭ) в город Алматы. Об этом сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Казинформ.
Ранее советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Танирберген Бердонгаров в социальных сетях проинформировал об обстановке, сложившейся вокруг казахстанских туристов в Шардже.
«Сильный туман, сложные метеоусловия держатся порядка двух-трех суток... Из-за сложных метеоусловий один за другим рейсы откладываются. Вследствие чего в аэропорту возникает транспортный коллапс. То есть, большое количество людей, непредусмотренный для этого аэропорт, отсутствие мест для того, чтобы посидеть, прилечь, питаться, в конце концов. Это вызывает волну негатива. Туркомпании обратились в государственные органы, которые курируют данную сферу. Здесь, в департаменте индустрии туризма, создан штаб. Из решенных вопросов - вопрос согласования с авиакомпанией Скат возможности транспортировки всех тех, кто в данный момент там застрял. Благодаря личному участию министра, борт на 200 человек стоит в аэропорту Шарджи. Первое - ждет списков, второе - дозаправки топливом самолета, третье - когда метеоусловия улучшатся», - сообщил Танирберген Бердонгаров своим подписчикам.
Напомним, ранее министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что «несмотря на возникший транспортный коллапс в Эмиратах, многие наши туристы возвратились домой, оставшиеся казахстанцы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджи в Казахстан». «Журналисты круглосуточно следили за ситуацией и информировали население. И вот теперь проблема практически решена. В эти праздничные дни наше министерство будет следить ситуацию и при необходимости оперативно информировать казахстанцев», - заключил министр.
Фото: facebook.
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