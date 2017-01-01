Под Парижем горит дом, есть погибшие
1 января 2017, 01:26
В числе погибших двое детей.
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в окрестностях Парижа, еще один ребенок находится в критическом состоянии. Об этом сообщает газета Parisien, передает РИА Новости.
Пожар начался на 13 этаже дома в коммуне Фонтене-су-Буа в девяти километрах восточнее центра Парижа.
Сообщается, что с огнем борются 50 пожарных.
Фото: AFP 2016/ Norman Grandjean.
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