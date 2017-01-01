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Глава Узбекистана поздравил граждан страны на русском и узбекском языках

1 января 2017, 01:43

По словам главы государства, 2016 год оставит яркий след в истории Узбекистана как год 25-летия независимости Узбекистана.


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично поздравил граждан страны с Новым годом, обратившись к ним в телеэфире сначала на русском, а потом на узбекском языке, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее поздравление главы Узбекистана с Новым годом зачитывалось по каналам национального телевидения на узбекском и русском языках соответственно.

"В уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней, больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа", — сказал Мирзиеев.

По словам главы государства, 2016 год оставит яркий след в истории Узбекистана как год 25-летия независимости Узбекистана. Мирзиеев отметил успехи в уходящем году представителей различных профессий, особо отметив успехи спортсменов на прошедших Олимпийских и Паралимпийских играх в Бразилии.

Мирзиеев напомнил, что 2017 год объявлен в Узбекистане Годом диалога с народом и интересов человека.

"В основе этого лежит важнейший для нас принцип: интересы человека — превыше всего. Я уверен, что все мы, в первую очередь руководители, объединим наши усилия и возможности для реализации программных задач нового года", — сказал глава государства.

Второго сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. В Узбекистане 4 декабря прошли президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, набрав 88,61% голосов.

Фото: РИА Новости. Валерий Мельников.

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