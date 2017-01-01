Олланд в новогоднем обращении упомянул "атмосферу холодной войны" в мире

Он отметил, что немногие страны мира обладают армией и дипломатией, дающими возможность оказывать влияние на ситуацию в мире.

Президент Франции Франсуа Олланд отмечает атмосферу "холодной войны" и неопределенности, которая царит в мире накануне наступления 2017 года , передает , передает РИА Новости





"Перед лицом мировых держав, как старых, так и новых, Франция должна подтвердить свою независимость. Внешняя обстановка совершенно неопределенная и пронизана атмосферой "холодной войны", — сказал Олланд в новогоднем телеобращении к французам.





Он отметил, что немногие страны мира обладают армией и дипломатией, дающими возможность оказывать влияние на ситуацию в мире.





"У нас эта возможность есть, и мы должны сделать все, чтобы сохранить эту стратегическую свободу. Потому что Франция не допустит нарушения самых основных прав человека в мире, применения химического оружия, уничтожения гражданского населения, как это было в Алеппо, преследования религиозного меньшинства, подавления женщин. Франция никогда не признает как факт попытки изменения границ, она повсюду путем диалога ищет решения по выходу из кризиса, включая ситуацию на Ближнем Востоке", — заявил глава государства.





Олланд также отметил, что Париж никогда не согласится с попытками пересмотра решений, принятых на климатической конференции ООН COP21 во Франции в конце 2015 года. Ранее такую возможность допускал избранный президент США Дональд Трамп.





Для Олланда это последнее новогоднее обращение к нации, поскольку он отказался от возможности баллотироваться на второй срок и в мае будущего года оставит президентское кресло.



