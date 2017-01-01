Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

1 января в Казахстане ожидается снежная погода

1 января 2017, 08:00

Погода без осадков будет на юге и юго-востоке республики.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на юге и юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, местами сильная, усиление ветра 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.

В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами - метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области местами – туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами – метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Карагандинской области местами – метель, гололед, туман, усиленеие ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с, местами метель.

В Алматы днем 1°, ясно.

В Астане днем -7°, облачно, снег.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: alau.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код