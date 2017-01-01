1 января в Казахстане ожидается снежная погода
1 января 2017, 08:00
Погода без осадков будет на юге и юго-востоке республики.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на юге и юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, местами сильная, усиление ветра 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.
В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области местами - метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Актюбинской области местами – туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами – метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Карагандинской области местами – метель, гололед, туман, усиленеие ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с, местами метель.
В Алматы днем 1°, ясно.
В Астане днем -7°, облачно, снег.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: alau.kz.
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