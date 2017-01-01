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В Стамбуле террорист-одиночка расстрелял посетителей ночного клуба

1 января 2017, 08:25

Погибли не менее 35 человек.


Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин. Его слова передает РИА Новости.

Градоначальник также заявил, что нападение являлось террористической атакой, а злоумышленник действовал в одиночку.

"Это террористическое нападение", — заявил мэр стамбула. "Как минимум 35 наших граждан погибли", — заявил мэр.

Тем временем местные СМИ сообщили о том, что посетители клуба после нападения в панике прыгали в пролив Босфор. По разным данным, в момент нападения в помещении было около 700-800 человек. Среди них был и полицейский, который скончался.

Ранее сообщалось, что на клуб напал не один человек, а двое, оба были в костюмах Санта-Клаусов. Тем не менее, в сеть попало видео нападения, которое подтверждает слова мэра.

Фото© REUTERS/ Stringer


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