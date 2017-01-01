В Стамбуле террорист-одиночка расстрелял посетителей ночного клуба
Погибли не менее 35 человек.
Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин. Его слова передает РИА Новости.
Градоначальник также заявил, что нападение являлось террористической атакой, а злоумышленник действовал в одиночку.
"Это террористическое нападение", — заявил мэр стамбула. "Как минимум 35 наших граждан погибли", — заявил мэр.
Тем временем местные СМИ сообщили о том, что посетители клуба после нападения в панике прыгали в пролив Босфор. По разным данным, в момент нападения в помещении было около 700-800 человек. Среди них был и полицейский, который скончался.
Ранее сообщалось, что на клуб напал не один человек, а двое, оба были в костюмах Санта-Клаусов. Тем не менее, в сеть попало видео нападения, которое подтверждает слова мэра.
🇹🇷 #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
Фото© REUTERS/ Stringer
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.