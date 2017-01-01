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В Актобе собрали елку из автомобилей

1 января 2017, 09:06

Водители оригинально поздравили актюбинцев с Новым годом.


Жители Актобе собрали оригинальную елку из автомобилей, пишет региональное издание «Диапазон».

На парковке напротив рынка «Шыгыс» автолюбители выстроили машины в форме ёлки и часов. Водители «зажгли» их, включив фары и аварийные сигналы. В акции приняли участие около 100 машин.

- Новогодняя акция началась в российских городах, ее подхватили в Казахстане. Провести акцию в нашем городе предложили актюбинские автоклубы, мы поддержали. Приглашение участвовать распространили в Интернете, приехало много людей. Даже не всем хватало на парковке мест. Первыми построили часы, на это ушло около часа. Елку собирали более двух часов. С первого раза елка не получилась, она была кривой. Пришлось переделывать, - рассказал администратор сообщества «Zello Актобе» Коба.

Построение снимали с высоты примерно 20-30 метров на камеру квадрокоптера. Фотографии елки уже можно посмотреть в Интернете. В планах выложить видео-поздравление от автолюбителей.



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