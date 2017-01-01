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Китаец погиб при взрыве в общественном туалете

1 января 2017, 09:40

По словам очевидцев, взрыв мог произойти из-за неисправности газопровода, проходящего рядом с туалетом.


Один человек погиб и семь ранены в результате взрыва в общественном туалете в китайской провинции Шэньси, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Юйлинь в районе Хэншань. В результате взрыва здание общественного туалета оказалось разрушенным.

В настоящий момент расследование случившегося продолжается, однако, по словам очевидцев, это могло произойти из-за неисправности газопровода, проходящего рядом с туалетом.

Фото © AP Photo/ Ng Han Guan


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