Китаец погиб при взрыве в общественном туалете
По словам очевидцев, взрыв мог произойти из-за неисправности газопровода, проходящего рядом с туалетом.
Один человек погиб и семь ранены в результате взрыва в общественном туалете в китайской провинции Шэньси, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Юйлинь в районе Хэншань. В результате взрыва здание общественного туалета оказалось разрушенным.
В настоящий момент расследование случившегося продолжается, однако, по словам очевидцев, это могло произойти из-за неисправности газопровода, проходящего рядом с туалетом.
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan
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