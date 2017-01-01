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Самому старому жителю Земли исполнилось 146 лет

1 января 2017, 09:44

Индонезиец Сапарман Содимеджо отметил праздник в кругу родственников на острове Ява.


31 декабря старейшему долгожителю планеты исполнилось 146 лет, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Несмотря на столь почтенный возраст, Сапарман Содимеджо отлично себя чувствует и в состоянии передвигаться самостоятельно.

— Он может съесть всё что угодно и никогда не болеет, — рассказал изданию один из родственников.

Самым старым зарегистрированным долгожителем является француженка Жанна Кальман, которая скончалась в возрасте 122 лет. Однако у Содимеджо есть документ, подтверждающий, что его день рождения — 31 декабря 1870 года.


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