В Китае выявлен новый случай заражения человека птичьим гриппом

На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены.

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен на территории КНР, пишет РИА Новости.

Как сообщил комитет провинции Цзянси по здравоохранению и планированию семьи, на территории провинции был выявлен у 53-летнего местного жителя по фамилии Ван. Мужчина проживает в городе Цзиндэчжэнь. По данным комитета, состояние мужчины оценивается как критическое.

По данным на 30 декабря, за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг. В Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина. В четверг, 29 декабря, комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи сообщил о втором за последние девять дней случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.

На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены. Ранее сообщалось, что в течение недели в Китае, не считая Шанхая, были выявлены еще два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9. Они были зафиксированы в Сямэне (провинция Фуцзянь) и Гонконге.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Фото © Fotolia/ mihalec