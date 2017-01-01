В Капшагае загорелась новогодняя елка на центральной площади

В ночь на 31 декабря загорелась новогодняя елка на центральной площади Капшагая, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы сообщают о том, что елка на главной городской площади загорелась. Они размещают в соцсетях фото и видео произошедшего.

По информации kapinfo.kz, на главной новогодней елке города случилось короткое замыкание.

На месте происшествия находятся пожарные службы и полиция. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.