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В Капшагае загорелась новогодняя елка на центральной площади

1 января 2017, 10:42

Причиной могло стать короткое замыкание.


В ночь на 31 декабря загорелась новогодняя елка на центральной площади Капшагая, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы сообщают о том, что елка на главной городской площади загорелась. Они размещают в соцсетях фото и видео произошедшего.

По информации kapinfo.kz, на главной новогодней елке города случилось короткое замыкание.

На месте происшествия находятся пожарные службы и полиция. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.


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