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В КНДР разработали межконтинентальные баллистические ракеты

1 января 2017, 11:05

Пхеньян будет наращивать разработки вооружений "собственного типа" для защиты страны.


Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации заявил, что страна достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

"Испытания МБР находятся на завершающей стадии", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

По данным Рёнхап, речь Ким Чен Ына транслировалась по северокорейскому ТВ.

Агентство также приводит слова лидера КНДР о том, что Пхеньян будет наращивать разработки вооружений "собственного типа" для защиты страны. Как отметил Ким Чен Ын, его страна "будет укреплять оборонную мощь, пока не прекратятся военные учения" США и Южной Кореи, рассматриваемые в Пхеньяне как "репетиция" войны на Корейском полуострове.

Фото© AP Photo/ Korean Central News Agency


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