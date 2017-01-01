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Бенедикт Камбербэтч оказался родственником Артура Конан Дойла

1 января 2017, 11:11

Как сообщается, общим предком Конан Дойла и Камбербэтча был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, живший в XIV веке.


Актёр Бенедикт Камбербэтч, который стал известен после исполнения роли Шерлока Холмса в популярном телесериале, оказался родственником писателя Артура Конан Дойла, сообщает Лайф со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, 40-летний актёр и писатель, скончавшийся в 1930 году, являются кузенами в 16-м колене. Их общим родственником был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, который жил в XIV веке. Отметим, что Камбербэтч также связан родственными узами с последним королём из династии Плантагенетов — Ричардом Третьим.

Напомним, что четвёртый сезон сериала "Шерлок" стартует 1 января 2017 года. Его трейлер вышел в начале декабря. Первые два эпизода выйдут под названиями The Six Thatchers ("Шесть Тэтчеров") и The Lying Detective.


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