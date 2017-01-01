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В какой валюте стоит держать сбережения в 2017 году

1 января 2017, 11:22

Российский эксперт сообщил прогнозы по валюте на наступивший год.


Один из влиятельных финансовых аналитиков России, старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова поделилась прогнозами обменного коридора дуэта «доллар-тенге» в 2017 году, передает МИА Казинформ.

«Доллар США на протяжении 2017 года будет оставаться в преимущественно сильном положении в паре с казахстанским тенге, что, впрочем, не означает постоянного давления на последний. Средняя стоимость доллара может составить в следующем году 310-380 тенге. Этот торговый коридор рынку известен и понятен. Евро останется в пределах 335-410 тенге», - сообщила Бодрова.

Между тем, по ее словам, ситуация с инфляцией будет развиваться внутри имеющейся конъюнктуры. Индекс потребительских цен продолжит последовательно понижаться и по итогам года составит порядка 6%. Она также посоветовала, в какой валюте стоит держать свои накопления.

«Приобретение долларов США должно иметь понятную цель. Если стоит задача пополнить корзину личных сбережений, стоит следить за курсами и покупать USD тогда, когда тенге стабилизируется. Если внешний фон в следующем году не преподнесет неожиданных сюрпризов, курсовая волатильность может оказаться сглаженной. Сейчас, когда основные стрессы валют и сырья сходят на нет, корзина личных сбережений меняет очертания. В ней может находиться порядка 60% долларов США, 30% тенге, остальное в евро или наличностью», - считает Анна Бодрова.


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