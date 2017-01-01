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В Астане объявили штормовое предупреждение

1 января 2017, 11:26

В ряде областей ожидается метель.


1 и 2 января в Астане объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В столице ожидается метель, юго-западный ветер 15-20 м/с, 1-2 января порывы 25 м/с.

1-2 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, юго-западный ветер 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.


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