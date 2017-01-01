Список перекрытых дорог в Казахстане

В большинстве регионов Казахстана ограничили или перекрыли движение по автотрассам.

1 января в связи с ухудшением погодных условий в Казахстане перекрыли дороги, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казавтодор".

В Астане 06.40 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д республиканского значения «Астана - Атбасар» для всех видов автотранспорта.

В 07-45 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д республиканского значения «Астана - Кокшетау» для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области с 06.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, верховой снег, буран, ограничение видимости) закрыто движение на а/д «Кокшетау - Атбасар» (4-184 км), а/д «Екатеринбург - Алматы» (1247-917 км, г. Астана – п. Жаксы) для всех видов транспортных средств.

С 07.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, верховой снег, буран, ограничение видимости) закрыто движение на а/д "Астана - Петропавловск" (18-230 км участок г. Астана – г. Щучинск), для всех видов транспортных средств.

С 09.00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, снег, метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д "Жезказган - Петропавловск" (377-595 км, граница Костанайской области - граница СКО) для всех видов автотранспортных средств.

В Алматинской области 31 декабря с 16.30 в связи ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Ушарал - Достык» (83-184 км) для всех видов автотранспорта.

С 18-00 в связи ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Сарыозек - Коктал» (40-80 км, с. Когалы - с. Басши) для всех видов автотранспорта.

В ВКО 31 декабря с 17.00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» (973-1048 км, с. Калбатау - п. Уланское) для маршрутных рейсовых автобусов и грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом.

В Костанайской области 31 декабря с 19.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение на участке а/д областного значения «Аулиеколь - Жолдама» (0-257 км) для всех видов автотранспорта.

1 января с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение на участке а/д областного значения «Аркалык - Торгай» (0-287 км) для всех видов автотранспорта.