Как живет казахстанская миллионерша Ирада Рамаданова

Ирада Рамаданова шокирует подписчиков в "Инстаграме" сумками за несколько миллионов и роскошными вечеринками со звёздами российской эстрады.

С некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Казахстана Гогой Ашкенази Рамаданову связывают яркая гипнотическая внешность, а также страсть к бриллиантам и дорогим сумочкам.

Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать и таджикская принцесса Мадина Шокирова, и певица Жасмин. Полки шифоньера едва выдерживают от тяжести бесконечного количества сумок Hermes Birkin из крокодиловой кожи за 4 миллиона рублей каждая. Общая стоимость аксессуаров Hermes и Chanel, которые Ирада демонстрирует в"Инстаграме", составляет более 70 миллионов рублей. За устрицами в ресторан Erwin и на шопинг в ЦУМ восточную красавицу доставляет красный спорткар Ferrari за 16 миллионов рублей или внедорожник Mercedes Gelandewagen за 14 миллионов рублей.

На своё 26-летие Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве. Ираду и её подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа "ВИА Гра". За вечер именинница сменила два наряда. За роскошной жизнью Ирады в "Инстаграме" следят 250 тысяч подписчиков.

Бронзовый загар девушка получает в Дубае и на пляжах Лазурного берега, куда Ирада летает на частном джете едва ли не ежемесячно. По побережью Ривьеры юная миллионерша рассекает на яхте. Круг общения Рамадановой довольно узкий: Ирада дружит с Викторией Лопырёвой и была близкой подругой погибшей внучкой Платона Лебедева Дианы.

На свое 26-летие Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве, где Ираду и ее гостей развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа "ВИА Гра".





Рамаданова обожает шокировать своих подписчиков в Instagram роскошными сумками за несколько миллионов.





За гипнотическую и яркую внешность Рамаданову часто сравнивают с некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Казахстана Гогой Ашкенази.





Радужный наряд, яркий интерьер: прекрасное фото для социальных сетей.





Современная миллионерша должна быть спортивной! Теннис - очень достойный выбор.





За устрицами в ресторан Erwin и на шопинг в ЦУМ Ираду доставляет спорткар Ferrari за 16 миллионов рублей или внедорожник Mercedes Gelandewagen за 14 миллионов рублей.





Общая стоимость аксессуаров Hermes и Chanel, которые Ирада демонстрирует в Instagram, составляет более 70 миллионов рублей.





Источник: dni.ru