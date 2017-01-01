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В Камбодже построят высочайшие в мире башни-близнецы

1 января 2017, 13:02

Небоскребы получат название TBR Twin Tower World Trade Center.


Китайские компании построят в столице Камбоджи Пномпене самые высокие в мире 560-метровые башни-близнецы, инвестиции оцениваются в 2,7 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Контракт на строительство двух небоскребов, которые получат название TBR Twin Tower World Trade Center, был подписан в городе Ухань между китайской компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group, компанией Sun Kian Ip Holding Co из специального административного района КНР Макао и камбоджийской Thai Boon Roong (TBR) Group. Вести строительство будет Wuchang Shipbuilding Industry Group вместе с другой китайской компанией Sino Great Wall Engineering Co.

Высота башен-близнецов составит 560 метров, они на 108 метров превзойдут знаменитые 88-этажные башни Петронас в Куала-Лумпуре (Малайзия), которые с момента завершения строительства в 1998 году являются самыми высокими башнями-близнецами в мире.

Самое высокое здание на планете – 828-метровый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

Фото © Fotolia/ pakorn482137


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