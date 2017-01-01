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Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле возросло до 39

1 января 2017, 13:04

Согласно последним данным, не менее 69 человек получили ранения различной степени тяжести.


Число жертв нападения на ночной клуб "Рейна" в Стамбуле возросло до 39 человек. По последним данным, ранено 69, сообщают местные СМИ.

Напомним, неизвестные, вооружённые АК-47 и гранатами, ворвались в ночной клуб "Рейна" и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям. По разным данным, в клубе находилось от одного до трёх нападавших.

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Фото: © REUTERS/Osman Orsal, источник - Лайф


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