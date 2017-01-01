МИД РК: Погибших и пострадавших казахстанцев в результате теракта в Стамбуле нет
1 января 2017, 14:17
Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами.
По предварительной информации, граждан Казахстана среди погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz.
"Наши дипломаты находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и городской администрацией и продолжают работу по выяснению необходимых сведений", - сообщил Жайнаков.
В заявлении внешнеполитического ведомства РК отмечается, что Казахстан решительно осуждает террористический акт, приведший к гибели десятков человек.
"Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание. Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, а властям и народу братской Турции – силы, выдержки и упорства в борьбе с терроризмом", - говорится в распространенном МИД РК заявлении.
Напомним, сегодня, 1 января, вооружённые АК-47 и гранатами неизвестные, ворвались в ночной клуб "Рейна" и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям. По разным данным, в клубе находилось от одного до трёх нападавших. По последним данным погибли 39 человек, пострадали 69. Террорист был ликвидирован силовиками.
Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.
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Фото: today.kz.
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