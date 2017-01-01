МИД РК: Погибших и пострадавших казахстанцев в результате теракта в Стамбуле нет

Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами.

По предварительной информации, граждан Казахстана среди погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков, передает Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz





"Наши дипломаты находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и городской администрацией и продолжают работу по выяснению необходимых сведений", - сообщил Жайнаков.





В заявлении внешнеполитического ведомства РК отмечается, что Казахстан решительно осуждает террористический акт, приведший к гибели десятков человек.





"Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание. Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, а властям и народу братской Турции – силы, выдержки и упорства в борьбе с терроризмом", - говорится в распространенном МИД РК заявлении.





Напомним , сегодня, 1 января, вооружённые АК-47 и гранатами неизвестные, ворвались в ночной клуб "Рейна" и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям. По разным данным, в клубе находилось от одного до трёх нападавших. По последним данным погибли 39 человек, пострадали 69. Террорист был ликвидирован силовиками.





Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.





Все новости по теме читайте здесь



