Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Асет Исекешев рассказал, как прошла новогодняя ночь в Астане

1 января 2017, 15:02

Все городские службы работали в усиленном режиме, серьёзных сбоев не было, отметил аким.


Аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook рассказал о том, как прошла новогодняя ночь в столице, передает Zakon.kz.

"Сегодня с утра проехались с коллегами по всем службам, заслушали отчёты . Ночь прошла в штатном режиме, несмотря на массовые гуляния. Было резкое увеличение потребления воды (на 25%), электроэнергии. Все городские службы работали в усиленном режиме, серьёзных сбоев не было. Ночью и до сих пор с 2.00 часов более 1,5 тысяч человек и более 300 единиц техники работают по уборке снега, дежурные бригады по воде, канализации, свету, теплу и другим работают в штатном режиме . Большая нагрузка на полицейских службах , к счастью, тяжких преступлений в новогоднюю ночь совершено не было", - написал градоначальник.

Исекешев поблагодарил сотрудников городских служб, которые круглосуточно несут службу.

Фото: Facebook.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код