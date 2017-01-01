Асет Исекешев рассказал, как прошла новогодняя ночь в Астане

Аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook рассказал о том, как прошла новогодняя ночь в столице, передает Zakon.kz





"Сегодня с утра проехались с коллегами по всем службам, заслушали отчёты . Ночь прошла в штатном режиме, несмотря на массовые гуляния. Было резкое увеличение потребления воды (на 25%), электроэнергии. Все городские службы работали в усиленном режиме, серьёзных сбоев не было. Ночью и до сих пор с 2.00 часов более 1,5 тысяч человек и более 300 единиц техники работают по уборке снега, дежурные бригады по воде, канализации, свету, теплу и другим работают в штатном режиме . Большая нагрузка на полицейских службах , к счастью, тяжких преступлений в новогоднюю ночь совершено не было", - написал градоначальник.





Исекешев поблагодарил сотрудников городских служб, которые круглосуточно несут службу.



