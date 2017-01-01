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Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле

1 января 2017, 08:10

Люди в костюмах Санта-Клаусов ворвались в здание клуба и открыли огонь по посетителям из автоматов Калашникова


В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт. По последним данным, вооруженное нападение на ночной клуб Reina унесло жизни 39 человек, 69 человек ранено.



AFP 2016/ Yasin Akgul


AFP 2016/ Osan Kose


Reuters

По разным данным, в клубе находилось от одного до трёх нападавших. Люди в костюмах Санта-Клаусов ворвались в здание клуба и открыли огонь по посетителям из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.


AFP 2016/ Yasin Akgul


AP Photo


Reuters


AP Photo/ Halit Onur Sandal

Среди погибших числятся 16 иностранцев. По сообщению МИД РК, на данный момент информации о погибших и пострадавших казахстанцах в результате теракта нет. В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что Казахстан решительно осуждает террористический акт, приведший к гибели людей.


AFP 2016/ Osan Kose




Reuters/ Osman Orsal

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