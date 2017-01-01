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Флаг Казахстана установлен перед залом СБ ООН в Нью-Йорке

1 января 2017, 15:17

Первое календарное заседание СБ ООН в 2017 году запланировано на 3 января.


31 декабря 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась церемония установления государственного флага Республики Казахстан перед Залом Совета Безопасности ООН, а также табличек с наименованием нашей страны за столами переговоров в зале Совета и в комнате для закрытых консультаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК, передает Zakon.kz.

Одновременно были установлены флаги и именные таблички других вновь избранных непостоянных членов Совбеза – Боливии, Италии, Швеции и Эфиопии, чьи полномочия также начинаются 1 января 2017 г. Казахстан и указанные страны сменили, соответственно, Малайзию, Венесуэлу, Испанию, Новую Зеландию и Анголу. Данная церемония ознаменовала старт работы в Совете новой пятерки непостоянных членов.

Напомним, что уверенная победа в электоральной кампании по заявке нашей страны на пост непостоянного члена Совета Безопасности на период 2017-2018 гг. от Азиатско-тихоокеанской группы стала для Казахстана главным внешнеполитическим итогом 2016 года. Наша страна стала первой страной из Центральной Азии, избранной в этот важнейший глобальный политический орган.

В соответствии с Уставом ООН, Совет Безопасности является одним из главных органов Организации, решения которого имеют юридически обязывающий характер. Для обеспечения быстрых и эффективных действий ООН её государства-члены возложили на СБ главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и согласились в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет действует от их имени.

Первое календарное заседание СБ ООН в 2017 году запланировано на 3 января, при этом полномочия РК в качестве непостоянного члена Совета начались в воскресенье, 1 января 2017 г. в 00:00 часов по времени г. Нью-Йорк.

Фото: пресс-служба МИД РК.

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