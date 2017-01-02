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Новости за сегодня

2 января местами по Казахстану выпадет снег

2 января 2017, 08:05

По республике сохраняется неустойчивый характер погоды.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, в южной половине осадки. Местами усиление ветра с метелью, туман, гололед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской области ожидается метель, усиление ветра 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.

В Павлодарской области - метель, местами сильная, усиление ветра 15-20, порывы 25, местами 30 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – метель, усиление ветра 15-25 м/с, в Карагандинской области ожидается местами туман.

В Костанайской области – метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами – низовая метель.

В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью - туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 2°, яcно.

В Астане днем -8°, облачно, слабый снег.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: otyrar.kz.

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