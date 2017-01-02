2 января местами по Казахстану выпадет снег
2 января 2017, 08:05
По республике сохраняется неустойчивый характер погоды.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, в южной половине осадки. Местами усиление ветра с метелью, туман, гололед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской области ожидается метель, усиление ветра 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.
В Павлодарской области - метель, местами сильная, усиление ветра 15-20, порывы 25, местами 30 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – метель, усиление ветра 15-25 м/с, в Карагандинской области ожидается местами туман.
В Костанайской области – метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области местами – низовая метель.
В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед.
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью - туман.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 2°, яcно.
В Астане днем -8°, облачно, слабый снег.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: otyrar.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837286-9779c557ea27918deacc95e52fab3674
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com