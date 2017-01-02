В Лос-Анджелесе хулиган превратил надпись "Голливуд" в Hollyweed

Надпись Hollywood изменилась на Hollyweed, что можно перевести на русский как "святая марихуана".

Вандалы в новогоднюю ночь "подкорректировали" знаменитую надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В воскресенье утром местные жители заметили, что привычная надпись Hollywood изменилась на Hollyweed (что можно перевести на русский как "святая марихуана").

Как сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса, в новогоднюю ночь камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в темной одежде, который может быть причастен к содеянному. Для замены букв на надписи был использован материал, похожий на брезент.

"Любителю марихуаны" грозят обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.

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