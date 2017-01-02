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В Японии вечером 2 января ожидаются пробки длиной более 55 километров

2 января 2017, 09:15

Японцы возвращаются домой, чтобы успеть 3 числа на работу.


Автомобильные пробки длиной более 55 километров прогнозируются в Японии к вечеру понедельника в связи с завершением новогодних праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр дорожного движения Японии.

Рабочие дни начинаются в Японии уже 3-4 января, поэтому все, кто встретил Новый 2017 год у родителей вдали от центральных городов, поспешат домой. На скоростной дороге Томэй в сторону Токио протяженность автомобильной пробки может составить 55 километров. В префектуре Сайтама – 40-45 километров, в префектуре Аити – до 35 километров.

Пик "возвратных" пробок на скоростных электропоездах Синкансэн и на авиамаршрутах прогнозируется на вторник.

Фото © РИА Новости. Сергей Выхухолев


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