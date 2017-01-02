Какой будет погода в январе в Казахстане

РГП "Қазгидромет" представило консультативный прогноз погоды по республике Казахстан на январь 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Синоптики сообщили, что большую часть месяца частое прохождение атлантических циклонов обусловит снегопады с усилением ветра до 15-20 м/с и метелью, в южных регионах с осадками, туманами и гололедными явлениями. Тем не менее, в течение месяца ожидаются три волны похолодания, которые придут на рождественские праздники, на крещение (17-23 января) и в конце месяца.

Согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы на 1°С – на остальной территории.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Кызылординской, на большей части Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, больше нормы – на остальной территории.

Согласно долгосрочному прогнозу, существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в период 17-23 января и в конце месяца, когда температура воздуха понизится в северной половине ночью до -30...-35 мороза, днем до -20...-25 мороза. В южной половине – ночью до -20...-25, днем – до -15...-20.

Прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.