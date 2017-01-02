Какой будет погода в январе в Казахстане
Большую часть месяца на территории Казахстана ожидаются снегопады.
РГП "Қазгидромет" представило консультативный прогноз погоды по республике Казахстан на январь 2017 года, сообщает Zakon.kz.
Синоптики сообщили, что большую часть месяца частое прохождение атлантических циклонов обусловит снегопады с усилением ветра до 15-20 м/с и метелью, в южных регионах с осадками, туманами и гололедными явлениями. Тем не менее, в течение месяца ожидаются три волны похолодания, которые придут на рождественские праздники, на крещение (17-23 января) и в конце месяца.
Согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, выше нормы на 1°С – на остальной территории.
Месячное количество осадков предполагается около нормы в Кызылординской, на большей части Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, больше нормы – на остальной территории.
Согласно долгосрочному прогнозу, существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в период 17-23 января и в конце месяца, когда температура воздуха понизится в северной половине ночью до -30...-35 мороза, днем до -20...-25 мороза. В южной половине – ночью до -20...-25, днем – до -15...-20.
Прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.
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