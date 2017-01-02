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В Барселоне в результате стрельбы убит один человек

2 января 2017, 10:06

По некоторым данным, стреляли выходцы из Доминиканской Республики.


Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на севере Барселоны, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Экстренные службы получили сообщение о выстрелах на одной из улиц района в воскресенье около 21.00 по местному времени. По предварительным данным, неизвестные открыли стрельбу из автомобиля, припаркованного рядом с автомобилем пострадавших. В настоящее время ведется розыск автомобиля, на котором, предположительно, скрылись нападавшие. Как сообщили источники в полиции, в стрельбе подозреваются выходцы из Доминиканской республики.

По данным газеты, от полученных ран на месте скончался мужчина в возрасте 30 лет. Двое раненых были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщило агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к следствию, нападавший был один.

Фото РИА Новости. Мария Сибирякова


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