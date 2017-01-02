В Костанае водитель автобуса насмерть сбил пешехода и сбежал

По словам родственников погибшего, водитель был пьян.

В Костанае водитель маршрута №18 насмерть сбил пешехода и сбежал с места аварии, передает портал «НК».

Трагедия произошла 30 декабря. Попавший под колеса мужчина скончался на следующий день от телесных повреждений.

Об этом корреспондентам «НК» сообщил сын погибшего Александр Калута. По его словам, находившийся за рулем водитель автобуса был в нетрезвом состоянии.

«На данный момент он находится в горотделе, под следствием. Все скорбят, все в шоке», — сообщил сын погибшего.