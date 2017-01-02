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В Китае археологи нашли меч возрастом 2300 лет

2 января 2017, 11:14

Меч мог быть изготовлен с 475 по 221 год до нашей эры


Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет, сообщает РИА Новости.

Меч был обнаружен в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.

Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.


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