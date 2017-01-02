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На газопроводе в Баку прогремел второй взрыв за пять дней

2 января 2017, 12:24

Подача газа в газопроводе прекращена.


Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз".

"На одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где 27 декабря произошёл взрыв, вновь прогремел взрыв утром в 07:00 по местному времени", — сообщает МЧС.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС.

Подача газа в газопроводе прекращена.

Как сообщает ведомство, пожар, возникший после взрыва, локализован. Тушение огня продолжается.

Фото Fotolia/ Vitaliy Hrabar


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