В результате пожара в общежитии в Актобе погиб мужчина

Около 40 человек спасли пожарные, прибывшие к месту происшествия. Пожар произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом корреспонденту "Диапазона" сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

По данным ДЧС, в ночь с 31 декабря на 1 января произошел пожар в одном из общежитии по Рыскулова, 18 а. После поступления вызова о пожаре, к месту вызова направили 10 пожарных машин службы пожаротушения в составе 45 человек. Также отправили трех пожарных АЗФ на одной спецтехнике.

В ходе тушения пламени пожарные обнаружили труп мужчины европейской национальности, личность устанавливается. Также выясняют и причину пожара. Как сообщили в актюбинском ДЧС, пожарным удалось спасти 39 человек, в том числе 13 детей.

По сообщению акимата Актобе, рабочая группа, созданная по этому поводу, оценила количество сгоревших труб и сейчас готовятся материалы для скорейшего восстановления отопления по сгоревшему стояку. Электричество в один из обесточенных подъездов подали. Во втором подъезде, где произошло само возгорание, электричество пока не подключили, поскольку коридорные провода расплавились. Их должны заменить.