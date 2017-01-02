Шымкентец Павел Прилучный: «Желаю землякам мирного неба»

Павел Прилучный – известный в России и за ее пределами актер театра и кино. Когда-то Павел был простым мальчишкой из Шымкента, а сейчас, стоит ему появиться на публике, как к нему бросаются красивые девушки и умоляют о селфи. Один из последних фильмов, по которому Прилучный известен в Казахстане, это сериалы "Мажор" и "Мажор-2".

Накануне новогодних праздников Павел Прилучный уехал вместе с семьей в Барселону, но ровно на один день по срочным и важным делам вернулся в Москву. А у корреспондента Sputnik Льва Рыжкова появилась эксклюзивная возможность попросить Павла поздравить земляков с Новым годом.

- Павел, как вам российский мороз после Барселоны?

— Нормально! Просто мы в заслуженный отпуск улетели с супругой. И так получилось, что меня попросили приехать на один день. Ну, что делать, пришлось прервать отдых – нужно поддержать людей и проект, где ты снимался.

- Чувствую, что потрудиться вам пришлось много. Какими достижениями был для вас отмечен 2016 год?

— В творческом плане год был просто замечательный. Было очень много новых, интересных проектов для канала НТВ. Меня очень радует то, что канал становится совершенно иным, концептуально другим каналом.

- Расскажите, в каких новых ролях вы появитесь в Новом году?

— Есть один очень симпатичный, смешной проект. Не знаю, как он будет называться окончательно, но рабочее название — "Витя в законе". Название дурацкое, но проект оказался интереснейшим лично для меня. Там было, что сыграть. Я играю совершенно необычную для себя роль, которая не похожа на все предыдущие. Будет проект под условным названием "Невский пятачок". Это достаточно большая картина, которая тоже будет не похожа на остальные. Так войну еще не снимали.

- Насколько я понял, вы играете там "попаданца" из нашего времени в военное?

— Ну, это да. Для меня "Пятачок" был одним из самых непростых проектов. И технически, и физически, и морально. Были не самые благоприятные погодные условия и нагрузки. Но не буду жаловаться. Для меня этот фильм – не только история любви, сколько рассказ о том, на что человек способен пойти ради нее. Мой герой в какой-то момент почувствовал, что он может все, и который попадает в то место, где он больше всего нужен…

- И попадает на войну, в осажденный Ленинград?

— Я не знаю, как говорить, чтобы обошлось без спойлеров. В общем, это – еще и патриотическая история. А наша молодежь, как мне кажется, сейчас совершенно забыла о своих дедах. И на 9 мая не ходят толпою студенты, сейчас ходят только бабушки.

- А как же акция "Бессмертный полк"?

— Да, в ней многие принимают участие. Но параллельно очень много молодежи вообще никуда не ходит. Мне бы хотелось, чтобы они как-то вспомнили свои корни. Чтобы задумались: "А почему вообще мы здесь? Почему мы можем сейчас себе позволить те или иные развлечения? Может, стоит сказать спасибо дедушкам и бабушкам? Вспомнить о них, подарить им цветы?"

- Чем "Невский пятачок" будет отличаться от других фильмов о войне?

— Я еще не видел, чтобы так снимали войну. Это совершенно другие краски. Война показана с ядовитым ярким акцентом, таким интересным. Яркая, красивая война. И снята потрясающе. Спасибо оператору Юре Коробейникову. Режиссер был тоже замечательный. К тому же собрался достаточно хороший ансамбль артистов: Игорь Скляр, Елена Лядова.

- То есть снимались вы только для сериалов?

— Для полнометражных фильмов тоже. В феврале должен выйти фильм «Любовь с ограничениями» — про людей с ограниченными возможностями. Будем надеяться, что достаточно симпатичная, хорошая история, порядочная и интересная. И поучительная, можно так сказать. Много всего выйдет интересного, много!

- Что вы пожелаете землякам, жителям Казахстана?

— Хочется, во-первых, передать родной земле большой привет и низкий поклон. Жалко, что у меня никак не получается по времени туда доехать, побывать на родине. Желаю вам мирного неба над головой. Наверное, это самое важное, что можно пожелать землякам.

Фото © Sputnik / Екатерина Чеснокова