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Казахстан на первом заседании Совбеза ООН представит Барлыбай Садыков

2 января 2017, 13:04

Как сообщили в МИДе, сейчас Садыков является временным поверенным во всех делах.


Казахстан на первом в 2017 году заседании Совета Безопасности ООН будет представлять заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Ануар Жайнаков. Об этом пишет РИА Новости.

Казахстан 28 июня был впервые избран непостоянным членом Совбеза ООН на 2017-2018 годы. Первое календарное заседание СБ ООН запланировано на 3 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 декабря назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Кайрата Абдрахманова.

"В этот раз мы будем представлены на уровне заместителя постоянного представителя РК при ООН", — сказал Жайнаков РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что представлять Казахстан будет Садыков, "сейчас он временный поверенный в делах".

Фото © Flickr МИД России


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