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В стамбульском теракте подозревают гражданина Узбекистана или Кыргызстана

2 января 2017, 13:12

Об этом заявила турецкая полиция.


Гражданин Узбекистана или Кыргызстана, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", подозревается в теракте в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

В новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Сообщается, что 28-31 декабря полиция арестовала в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Кыргызстана.

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Фото © REUTERS/ Osman Orsal.


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