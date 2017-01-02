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Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

2 января 2017, 13:19

Создатели перечислили устройства, на которых программа не будет поддерживаться.


Разработчики мессенджера для смартфонов WhatsApp сообщили, что приложение перестанет работать на целом ряде устаревших гаджетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Express.

Создатели приложения подтвердили, что WhatsApp не будет работать на iPhone 3GS, мобильных устройствах Windows Phone 7 и на телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью нашей истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые в будущем будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.

Фото © AFP 2016/ Yasuyoshi Chiba


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