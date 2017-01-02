Полицейский сбил подростка на Талгарской трассе

Полицейский, сбивший несовершеннолетнего вблизи пешеходного перехода на трассе «Алматы-Талгар» отстранен от службы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

В социальной сети Instagram появилось видео с места происшествия.

Полицейские сбили пешехода в Талгаре #дтп_кз #гаи #Казахстан #Талгар #пешеход #ПДД #соблюдайтеправила Видео опубликовано ДТП 🚗💥🚙 ЧП 🚒🚔🚑 🔞 (@dtp_kz) Янв 1 2017 в 9:44 PST

Как сообщили в полиции, по факту ДТП, наезд на пешехода в Талгарском районе, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК, находящееся в производстве Талгарского РУВД.

«ДТП произошло 1 января 2017 года в 17:00 на 25-м километре трассы «Алматы-Талгар», в котором пострадал несовершеннолетний житель Алматы. Он госпитализирован в больницу Талгара. За рулем служебной автомашины находился сотрудник Илийского РУВД. По факту ДТП проводится соответствующая проверка управлением собственной безопасности, на время которого водитель-полицейский отстранен от службы», — прокомментировал представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством ДВД области.