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Полицейский сбил подростка на Талгарской трассе

2 января 2017, 13:52

Сотрудник органов отстранен от службы.


Полицейский, сбивший несовершеннолетнего вблизи пешеходного перехода на трассе «Алматы-Талгар» отстранен от службы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

В социальной сети Instagram появилось видео с места происшествия.

Как сообщили в полиции, по факту ДТП, наезд на пешехода в Талгарском районе, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК, находящееся в производстве Талгарского РУВД.

«ДТП произошло 1 января 2017 года в 17:00 на 25-м километре трассы «Алматы-Талгар», в котором пострадал несовершеннолетний житель Алматы. Он госпитализирован в больницу Талгара. За рулем служебной автомашины находился сотрудник Илийского РУВД. По факту ДТП проводится соответствующая проверка управлением собственной безопасности, на время которого водитель-полицейский отстранен от службы», — прокомментировал представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством ДВД области.


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